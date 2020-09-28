"Ливерпуль" уверенно обыграл "Арсенал" в матче 3-го тура АПЛ

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"Ливерпуль" уверенно обыграл "Арсенал" в матче 3-го тура АПЛ

В рамках 3-го тура АПЛ "Ливерпуль" одержал победу над "Арсеналом".

Мерсисайдцы идут на втором месте, уступая "Лестеру" по дополнительным показателям. "Арсенал" остался пятым.

"Ливерпуль" - "Арсенал" 3:1

Голы: Ляказетт, 25 - 0:1, Мане, 28 - 1:1, Робертсон, 34 - 2:1, Диогу Жота, 88 - 3:1

"Ливерпуль": Алиссон, Александер-Арнолд, ван Дейк, Робертсон, Гомес, Фабиньо, Кейта (Милнер, 79), Мане (Диогу Жота, 80), Вейналдум, Салах, Фирмино.

"Арсенал": Лено, Бельерин, Давид Луиз, Тирни, Мэйтленд-Найлз, Джака (Себальос, 60), Эль-Ненни, Виллиан (Пепе, 68), Холдинг, Обамеянг, Ляказетт (Нкетиа, 73).

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