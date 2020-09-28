"Ливерпуль" уверенно обыграл "Арсенал" в матче 3-го тура АПЛ
В рамках 3-го тура АПЛ "Ливерпуль" одержал победу над "Арсеналом".
Мерсисайдцы идут на втором месте, уступая "Лестеру" по дополнительным показателям. "Арсенал" остался пятым.
"Ливерпуль" - "Арсенал" 3:1
Голы: Ляказетт, 25 - 0:1, Мане, 28 - 1:1, Робертсон, 34 - 2:1, Диогу Жота, 88 - 3:1
"Ливерпуль": Алиссон, Александер-Арнолд, ван Дейк, Робертсон, Гомес, Фабиньо, Кейта (Милнер, 79), Мане (Диогу Жота, 80), Вейналдум, Салах, Фирмино.
"Арсенал": Лено, Бельерин, Давид Луиз, Тирни, Мэйтленд-Найлз, Джака (Себальос, 60), Эль-Ненни, Виллиан (Пепе, 68), Холдинг, Обамеянг, Ляказетт (Нкетиа, 73).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18