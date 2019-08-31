"Ливерпуль" уверенно обыграл "Бернли"

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"Ливерпуль" уверенно обыграл "Бернли"

В рамках 4-го тура АПЛ "Ливерпуль" добыл выездную победу над "Бернли".

Таким образом, мерсисайдцы набрали 12 очков и возглавили турнирную таблицу.

"Бернли" - "Ливерпуль" 0:3

Голы: Вуд (аг), 33 - 0:1, Мане, 37 - 0:2, Фирмино, 80 - 0:3

"Бернли": Поуп, Ми, Питерс, Лоутон, Тарковски, Леннон, Корк, Вествуд, Макнил, Барнс (Родригес, 73), Вуд.

"Ливерпуль": Адриан, ван Дейк, Робертсон, Александер-Арнолд, Матип, Вейналдум, Хендерсон (Окслейд-Чемберлен, 71), Фабиньо, Мане (Ориги, 85), Фирмино (Шакири, 85), Салах.

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