"Ливерпуль" уверенно обыграл "Интер" в Лиге Чемпионов

Фото: инстаграм "Ливерпуля"/Автор неизвестен

В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов "Ливерпуль" на выезде обыграл "Интер" со счетом 2:0.

Победу английскому клубу принесли голы Роберто Фирмино и Мохамеда Салаха.

Ответный матч состоится 8 марта в Англии.

"Интер" Италия – "Ливерпуль" Англия - 0:2 (0:0)

Голы: Фирмино, 75 - 0:1, Салах, 83 - 0:2

"Интер": Ханданович, Думфрис (Дармиан, 87), де Врей (Раноккия, 87), Шкриньяр, Бастони (Димарко, 90), Перишич, Видаль (Гальярдини, 87), Брозович, Чалханоглу, Джеко, Мартинес (Санчес, 70).

"Ливерпуль": Алиссон, Александер-Арнолд, ван Дейк, Конате, Робертсон, Тиаго Алькантара (Милнер, 86), Фабиньо (Хендерсон, 59), Эллиотт (Кейта, 59), Салах, Мане (Диас, 59), Диогу Жота (Фирмино, 46).

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