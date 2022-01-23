"Ливерпуль" уверенно обыграл "Кристал Пэлас"
Фото: инстаграм "Ливерпуля"/Автор неизвестен
В матче 23-го тура чемпионата Англии "Ливерпуль" на выезде обыграл "Кристал Пэлас" со счетом 3:1.
Победу ливерпульскому клубу принесли голы Вирджила ван Дейка, Алекса Окслейд-Чемберлена и Фабиньо. В составе лондонцев отличился Одсонн Эдуар.
"Ливерпуль", набрав 48 очков, занимает второе место в турнирной таблице Премьер-лиги. "Кристал Пэлас" с 24 очками остался на 13-й позиции.
"Кристал Пэлас" – "Ливерпуль" - 1:3 (0:2)
Голы: ван Дейк, 8 - 0:1, Окслейд-Чемберлен, 32 - 0:2, Эдуар, 55 - 1:2, Фабиньо, 89 (с пенальти) - 1:3
"Кристал Пэлас": Гуаита, Уорд, Андерсен, Гехи, Митчелл, Шлупп, Хьюз (Айю, 77), Галлахер, Олисе, Эдуар (Эзе, 68), Матета (Бентеке, 77).
"Ливерпуль": Алиссон, Александер-Арнолд, Матип, ван Дейк, Робертсон, Хендерсон, Фабиньо, Джонс, Окслейд-Чемберлен (Минамино, 60), Фирмино, Диогу Жота.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18