"Ливерпуль" уверенно обыграл "Кристал Пэлас"

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"Ливерпуль" уверенно обыграл "Кристал Пэлас"

Фото: инстаграм "Ливерпуля"/Автор неизвестен

В матче 23-го тура чемпионата Англии "Ливерпуль" на выезде обыграл "Кристал Пэлас" со счетом 3:1.

Победу ливерпульскому клубу принесли голы Вирджила ван Дейка, Алекса Окслейд-Чемберлена и Фабиньо. В составе лондонцев отличился Одсонн Эдуар.

"Ливерпуль", набрав 48 очков, занимает второе место в турнирной таблице Премьер-лиги. "Кристал Пэлас" с 24 очками остался на 13-й позиции.

"Кристал Пэлас" – "Ливерпуль" - 1:3 (0:2)
Голы: ван Дейк, 8 - 0:1, Окслейд-Чемберлен, 32 - 0:2, Эдуар, 55 - 1:2, Фабиньо, 89 (с пенальти) - 1:3

"Кристал Пэлас": Гуаита, Уорд, Андерсен, Гехи, Митчелл, Шлупп, Хьюз (Айю, 77), Галлахер, Олисе, Эдуар (Эзе, 68), Матета (Бентеке, 77).

"Ливерпуль": Алиссон, Александер-Арнолд, Матип, ван Дейк, Робертсон, Хендерсон, Фабиньо, Джонс, Окслейд-Чемберлен (Минамино, 60), Фирмино, Диогу Жота.

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