"Ливерпуль" уверенно обыграл "РБ Лейпциг" в Лиге Чемпионов

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"Ливерпуль" уверенно обыграл "РБ Лейпциг" в Лиге Чемпионов

В первом матче 1/8 финала Лиги Чемпионов "Ливерпуль" обыграл "РБ Лейпциг" со счетом 2:0. Победу английскому клубу принесли голы Мохамеда Салаха и Садио Мане.

"РБ Лейпциг" Германия – "Ливерпуль" Англия - 0:2 (0:0)
Голы: Салах, 53 - 0:1, Мане, 58 - 0:2

"РБ Лейпциг": Гулачи, Мукиеле (Орбан, 64), Клостерманн, Анхелиньо, Упамекано, Нкунку, Кампль (Хван Хи Чхан, 73), Ольмо, Айдара (Поульсен, 64), Адамс, Забитцер.

"Ливерпуль": Алиссон, Робертсон, Кабак, Александер-Арнолд, Хендерсон, Вейналдум, Джонс, Мане, Тиаго Алькантара (Окслейд-Чемберлен, 72), Салах, Фирмино (Шакири, 72).

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