"Ливерпуль" уверенно обыграл "Тоттенхэм" в матче АПЛ

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"Ливерпуль" уверенно обыграл "Тоттенхэм" в матче АПЛ

В матче 20-го тура чемпионата Англии "Ливерпуль" на выезде победил "Тоттенхэм" со счетом 3:1. Победу мерсисайдцам принесли голы Роберто Фирмино, Трента Александер-Арнольда и Садио Мане. В составе "шпор" отличился Пьер-Эмиль Хейбьерг.

Благодаря победе "Ливерпуль", набрав 37 очков, вышел на четвертое место в турнирной таблице Премьер-лиги. "Тоттенхэм" (33) остался на шестой позиции.

"Тоттенхэм" – "Ливерпуль" - 1:3 (0:1)
Голы: Фирмино, 45 - 0:1, Александер-Арнолд, 47 - 0:2, Хейбьерг, 49 - 1:2, Мане, 65 - 1:3

"Тоттенхэм": Льорис, Орье (Уинкс, 46), Доэрти, Родон, Дайер, Бергвейн, Ндомбеле, Сон Хын Мин, Хейбьерг, Дэвис, Кейн (Ламела, 46).

"Ливерпуль": Алиссон, Робертсон, Матип (Филлипс, 46), Александер-Арнолд, Хендерсон, Тиаго Алькантара, Милнер, Салах, Вейналдум, Мане, Фирмино.

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