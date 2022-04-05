"Ливерпуль" уверенно победил "Бенфику" в 1/4 финала ЛЧ

Фото: твиттер "Ливерпуля"/Автор неизвестен

В первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов "Ливерпуль" на выезде обыграл "Бенфику" со счетом 3:1.

Победу английскому клубу принесли голы Ибраима Конате, Садио Мане и Луиса Диаса. В составе португальцев отличился Дарвин Нуньес.

Ответный матч состоится 13 апреля в "Ливерпуле".

"Бенфика" Португалия – "Ливерпуль" Англия - 1:3 (0:2)

Голы: Конате, 17 - 0:1, Мане, 34 - 0:2, Нуньес, 49 - 1:2, Диас, 87 - 1:3

"Бенфика": Влаходимос, Жилберто, Вертонген, Отаменди, Гримальдо, Таарабт (Мейте, 70), Рафа Силва, Вайгль, Эвертон (Яремчук, 82), Нуньес, Гонсалу Рамуш (Жоау Мариу, 86).

"Ливерпуль": Алиссон, Александер-Арнолд (Гомес, 89), ван Дейк, Конате, Робертсон, Тиаго Алькантара (Хендерсон, 61), Фабиньо, Кейта (Милнер, 89), Салах (Диогу Жота, 61), Мане (Фирмино, 61), Диас.

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