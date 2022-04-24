"Ливерпуль" уверенно победил в дерби

Фото: твиттер "Ливерпуля"/Автор неизвестен

В матче 34-го тура чемпионата Англии "Ливерпуль" на своем поле обыграл "Эвертон" со счетом 2:0.

Победу мерсисайдцам принесли голы Эндрю Робертсона и Дивока Ориги.

"Ливерпуль", набрав 79 очков, занимает второе место в турнирной таблице Премьер-лиги. "Эвертон" с 29 очками остался в зоне вылета на 18-й позиции.

"Ливерпуль" – "Эвертон" - 2:0 (0:0)

Голы: Робертсон, 62 - 1:0, Ориги, 85 - 2:0

"Ливерпуль": Алиссон, Александер-Арнолд, Матип, ван Дейк, Робертсон, Тиаго Алькантара, Фабиньо, Кейта (Ориги, 60), Салах, Мане (Диас, 60), Диогу Жота (Хендерсон, 82).

"Эвертон": Пикфорд, Коулмэн, Кин, Холгейт, Миколенко, Аллан (Алли, 73), Дукуре, Грэй (Рондон, 77), Ивоби, Ришарлисон, Гордон.

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