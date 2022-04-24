"Ливерпуль" уверенно победил в дерби
Фото: твиттер "Ливерпуля"/Автор неизвестен
В матче 34-го тура чемпионата Англии "Ливерпуль" на своем поле обыграл "Эвертон" со счетом 2:0.
Победу мерсисайдцам принесли голы Эндрю Робертсона и Дивока Ориги.
"Ливерпуль", набрав 79 очков, занимает второе место в турнирной таблице Премьер-лиги. "Эвертон" с 29 очками остался в зоне вылета на 18-й позиции.
"Ливерпуль" – "Эвертон" - 2:0 (0:0)
Голы: Робертсон, 62 - 1:0, Ориги, 85 - 2:0
"Ливерпуль": Алиссон, Александер-Арнолд, Матип, ван Дейк, Робертсон, Тиаго Алькантара, Фабиньо, Кейта (Ориги, 60), Салах, Мане (Диас, 60), Диогу Жота (Хендерсон, 82).
"Эвертон": Пикфорд, Коулмэн, Кин, Холгейт, Миколенко, Аллан (Алли, 73), Дукуре, Грэй (Рондон, 77), Ивоби, Ришарлисон, Гордон.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18