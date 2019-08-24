"Ливерпуль" уверенно разобрался с "Арсеналом"

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"Ливерпуль" уверенно разобрался с "Арсеналом"

В центральном матче 3-го тура АПЛ "Ливерпуль" с крупным счетом обыграл "Арсенал".

Мерсисайдцы одержали 3-ю победу и по-прежнему возглавляют турнирную таблицу.

"Ливерпуль" - "Арсенал" 3:1

Голы: Матип, 41 - 1:0, Салах (пен), 49 - 2:0, Салах, 58 - 3:0, Торрейра, 85 - 3:1

"Ливерпуль": Адриан, ван Дейк, Александер-Арнолд, Робертсон, Матип, Вейналдум (Милнер, 69), Фабиньо, Хендерсон, Мане (Окслейд-Чемберлен, 77), Фирмино (Лаллана, 86), Салах.

"Арсенал": Лено, Монреаль, Давид Луиз, Папастатопулос, Мэйтленд-Найлз, Гендузи (Мхитарян, 86), Джака, Себальос (Торрейра, 61), Уиллок (Ляказетт, 81), Пепе, Обамеянг.

Предупреждение: Давид Луиз (48).    

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