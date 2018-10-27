"Ливерпуль" уверенно разобрался с "Кардиффом" и другие результаты 10-го тура АПЛ

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"Ливерпуль" уверенно разобрался с "Кардиффом" и другие результаты 10-го тура АПЛ

Представляем результаты 10-го тура АПЛ. Очередную победу добыл лидирующий в АПЛ "Ливерпуль" и продлил свою беспроигрышную серию до 10 матчей.

"Ливерпуль" - "Кардифф" 4:1

Голы: Салах, 10 - 1:0, Мане, 66 - 2:0, Патерсон, 77 - 2:1, Шакири, 84 - 3:1, Мане, 87 - 4:1

"Ливерпуль": Алиссон, Ловрен, Морено, Александер-Арнолд, ван Дейк, Вейналдум, Фабиньо, Лаллана (Шакири, 61), Мане, Салах, Фирмино (Милнер, 71).

"Кардифф": Этеридж, Моррисон, Беннетт, Манга, Бамба, Рид (Зохоре, 83), Камараса, Мерфи (Харрис, 74), Гуннарссон (Дамур, 73), Хойлетт, Патерсон.


"Уотфорд" - "Хаддерсфилд" 3:0

Голы: Перейра, 10 - 1:0, Деулофеу, 19 - 2:0, Саксесс, 80 - 3:0

"Уотфорд": Фостер, Мариаппа, Мазина, Фемения, Кэткарт (Кабаселе, 85), Перейра, Хьюз, Деулофеу (Сема, 65), Дукуре, Саксесс (Грэй, 83), Капу.

"Хаддерсфилд": Лессль, Шиндлер, Леве, Дурм, Йоргенсен, Притчард, Муй, Хогг, Биллинг (Бакуна, 78), Мбенза (Собхи, 63), Депуатр (Мунье, 63).

Предупреждения: Биллинг (34), Мазина (67), Муй (86).


"Фулхэм" - "Борнмут" 0:3

Голы: Уилсон (пен), 14 - 0:1, Брукс, 72 - 0:2, Уилсон, 85 - 0:3

"Фулхэм": Рико, Рим, Ле Маршан (Кэрни, 60), Фосу-Менса, Одои, Сери (Замбо-Ангисса, 80), Сессеньон, Макдоналд, Шюррле, Камара, Митрович.

"Борнмут": Бегович, Кук, Аке, Дэниэлс, Фрэнсис, Брукс (Станислас, 86), Кук (Гослинг, 80), Фрэйзер (Дефо, 89), Лерма, Смит, Уилсон.

Предупреждения: Камара (17), Макдоналд (51), Кук (74), Митрович (88).

Удаление: Макдоналд (73).


"Саутгемптон" - "Ньюкасл" 0:0

"Саутгемптон": Маккарти, Стивенс, Бертран, Соареш, Худт, Эльюнусси (Лонг, 78), Ромеу (Уорд-Проуз, 78), Лемина, Редмонд, Остин (Габбьядини, 63), Ингз.

"Ньюкасл": Дубравка, Ласселс, Дамметт, Йедлин, Фернандес, Ритчи, Диаме (Ки Сон Ен, 76), Шелви, Кенеди, Муто (Атсу, 80), Перес (Рондон, 69).   


"Брайтон" - "Вулверхэмптон" 1:0

Гол: Мюррей, 48 - 1:0

"Брайтон": Райан, Даффи, Бонг, Сальтор, Данк, Марч (Биссума, 71), Стивенс, Джаханбахш, Кайяль, Искьердо (Кнокерт, 81), Мюррей.

"Вулверхэмптон": Руй Патрисиу, Коуди, Боли, Кастро (Лео Бонатини, 85), Беннетт, Элдер Кошта, Рубен Невеш, Траоре (Кавалейру, 61), Моутинью, Доэрти, Хименес (Диогу Жота, 61).

Предупреждения: Кайяль (52), Данк (77).

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2 Манчестер Сити Манчестер Сити 23 56
3 Тоттенхэм Тоттенхэм 22 48
4 Челси Челси 23 47
5 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 23 44
6 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 23 44
7 Уотфорд Уотфорд 23 33
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 23 32
9 Лестер Сити Лестер Сити 23 31
10 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 23 31
11 Эвертон Эвертон 23 30
12 Борнмут Борнмут 23 30
13 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 23 26
14 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 23 22
15 Саутгемптон Саутгемптон 23 22
16 Бернли Бернли 23 22
17 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 23 21
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