"Ливерпуль" уверенно разобрался с "Кардиффом" и другие результаты 10-го тура АПЛ
Представляем результаты 10-го тура АПЛ. Очередную победу добыл лидирующий в АПЛ "Ливерпуль" и продлил свою беспроигрышную серию до 10 матчей.
"Ливерпуль" - "Кардифф" 4:1
Голы: Салах, 10 - 1:0, Мане, 66 - 2:0, Патерсон, 77 - 2:1, Шакири, 84 - 3:1, Мане, 87 - 4:1
"Ливерпуль": Алиссон, Ловрен, Морено, Александер-Арнолд, ван Дейк, Вейналдум, Фабиньо, Лаллана (Шакири, 61), Мане, Салах, Фирмино (Милнер, 71).
"Кардифф": Этеридж, Моррисон, Беннетт, Манга, Бамба, Рид (Зохоре, 83), Камараса, Мерфи (Харрис, 74), Гуннарссон (Дамур, 73), Хойлетт, Патерсон.
"Уотфорд" - "Хаддерсфилд" 3:0
Голы: Перейра, 10 - 1:0, Деулофеу, 19 - 2:0, Саксесс, 80 - 3:0
"Уотфорд": Фостер, Мариаппа, Мазина, Фемения, Кэткарт (Кабаселе, 85), Перейра, Хьюз, Деулофеу (Сема, 65), Дукуре, Саксесс (Грэй, 83), Капу.
"Хаддерсфилд": Лессль, Шиндлер, Леве, Дурм, Йоргенсен, Притчард, Муй, Хогг, Биллинг (Бакуна, 78), Мбенза (Собхи, 63), Депуатр (Мунье, 63).
Предупреждения: Биллинг (34), Мазина (67), Муй (86).
"Фулхэм" - "Борнмут" 0:3
Голы: Уилсон (пен), 14 - 0:1, Брукс, 72 - 0:2, Уилсон, 85 - 0:3
"Фулхэм": Рико, Рим, Ле Маршан (Кэрни, 60), Фосу-Менса, Одои, Сери (Замбо-Ангисса, 80), Сессеньон, Макдоналд, Шюррле, Камара, Митрович.
"Борнмут": Бегович, Кук, Аке, Дэниэлс, Фрэнсис, Брукс (Станислас, 86), Кук (Гослинг, 80), Фрэйзер (Дефо, 89), Лерма, Смит, Уилсон.
Предупреждения: Камара (17), Макдоналд (51), Кук (74), Митрович (88).
Удаление: Макдоналд (73).
"Саутгемптон" - "Ньюкасл" 0:0
"Саутгемптон": Маккарти, Стивенс, Бертран, Соареш, Худт, Эльюнусси (Лонг, 78), Ромеу (Уорд-Проуз, 78), Лемина, Редмонд, Остин (Габбьядини, 63), Ингз.
"Ньюкасл": Дубравка, Ласселс, Дамметт, Йедлин, Фернандес, Ритчи, Диаме (Ки Сон Ен, 76), Шелви, Кенеди, Муто (Атсу, 80), Перес (Рондон, 69).
"Брайтон" - "Вулверхэмптон" 1:0
Гол: Мюррей, 48 - 1:0
"Брайтон": Райан, Даффи, Бонг, Сальтор, Данк, Марч (Биссума, 71), Стивенс, Джаханбахш, Кайяль, Искьердо (Кнокерт, 81), Мюррей.
"Вулверхэмптон": Руй Патрисиу, Коуди, Боли, Кастро (Лео Бонатини, 85), Беннетт, Элдер Кошта, Рубен Невеш, Траоре (Кавалейру, 61), Моутинью, Доэрти, Хименес (Диогу Жота, 61).
Предупреждения: Кайяль (52), Данк (77).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|23
|60
|2
|Манчестер Сити
|23
|56
|3
|Тоттенхэм
|22
|48
|4
|Челси
|23
|47
|5
|Арсенал Лондон
|23
|44
|6
|Манчестер Юнайтед
|23
|44
|7
|Уотфорд
|23
|33
|8
|Вулверхэмптон
|23
|32
|9
|Лестер Сити
|23
|31
|10
|Вест Хэм Юнайтед
|23
|31
|11
|Эвертон
|23
|30
|12
|Борнмут
|23
|30
|13
|Брайтон & Хоув Альбион
|23
|26
|14
|Кристал Пэлас
|23
|22
|15
|Саутгемптон
|23
|22
|16
|Бернли
|23
|22
|17
|Ньюкасл Юнайтед
|23
|21
|18
|Кардифф Сити
|23
|19
|19
|Фулхэм
|22
|14
|20
|Хаддерсфилд Таун
|23
|11