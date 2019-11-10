"Ливерпуль" уверенно разобрался с "Манчестер Сити"
В центральном матче 12-го тура АПЛ "Ливерпуль" уверенно обыграл "Манчестер Сити".
"Ливерпуль" с 34 очками возглавляет турнирную таблицу, "горожане" располагаются на 4-м месте, имея в активе 25 очков.
"Ливерпуль" - "Манчестер Сити" 3:1
Голы: Фабиньо, 6 - 1:0, Салах, 13 - 2:0, Мане, 51 - 3:0, Бернарду Силва, 78 - 3:1
"Ливерпуль": Алиссон, ван Дейк, Александер-Арнолд, Ловрен, Робертсон, Фабиньо, Хендерсон (Милнер, 61), Вейналдум, Мане, Салах (Гомес, 87), Фирмино (Окслейд-Чемберлен, 79).
"Манчестер Сити": Браво, Анхелиньо, Уокер, Стоунз, Фернандиньо, Родри Эрнандес, Гюндоган, Бернарду Силва, де Брюйне, Стерлинг, Агуэро (Габриэл Жезус, 71).
Читайте также: "Манчестер Юнайтед" обыграл "Брайтон" в матче АПЛ. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
"Локомотив" и "Краснодар" поделили очки в матче РПЛ
-
ЦСКА одержал волевую поду над "Сочи" в РПЛ
-
"Зенит" обыграл тульский "Арсенал" и увеличил отрыв в РПЛ
-
"Ливерпуль" - "Манчестер Сити": чего ждать от главного английского противостояния на данный момент?
-
Экс-президент "Локомотива" высказался о нарушении "Зенитом" регламента в 2009 году
Лента новостей
-
"Хетафе" и "Осасуна" не выявили победителя в матче Примеры
-
1
Фанаты киевского "Динамо" оскорбляли футболистов "Шахтера" на расовой почве
-
"Фрайбург" одолел "Айнтрахт" и вошел в топ-4 Бундеслиги
-
"Рома" уступила "Парме" и другие результаты 12-го тура Серии А
-
"Локомотив" теряет Крыховяка
-
"Сент-Этьен" и "Монпелье" добыли победы в Лиге 1
-
6
"Ливерпуль" уверенно разобрался с "Манчестер Сити"
-
"Локомотив" и "Краснодар" поделили очки в матче РПЛ
-
Мората установил рекордную для себя голевую серию
-
"Вулверхэмптон" одержал победу над "Астон Виллой"
-
"Шахтер" минимально переиграл "Динамо" матче УПЛ
-
"Атлетико" обыграл "Эспаньол" и вышел на третье место в Примере
-
Соперник "Локомотива" в ЛЧ "Байер" выиграл в матче Бундеслиги
-
Дзагоев провел первый матч за ЦСКА после годичного перерыва
-
"Лацио" в результативном матче обыграл "Лечче" и вернулся на третье место в Серии А
-
"Манчестер Юнайтед" обыграл "Брайтон" в матче АПЛ
-
Гончаренко "наехал" на судей в перерыве матча с "Сочи"
-
ЦСКА одержал волевую поду над "Сочи" в РПЛ
-
"Атлетик" одержал волевую победу над "Леванте", забив победный гол на 88-й минуте
-
1
"Война против россиян". В МИД России назвали причину, почему "Спартак" не поедет на турнир в США
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|11
|31
|2
|Лестер Сити
|12
|26
|3
|Челси
|12
|26
|4
|Манчестер Сити
|11
|25
|5
|Шеффилд Юнайтед
|12
|17
|6
|Арсенал Лондон
|12
|17
|7
|Манчестер Юнайтед
|12
|16
|8
|Вулверхэмптон
|12
|16
|9
|Борнмут
|12
|16
|10
|Бернли
|12
|15
|11
|Брайтон & Хоув Альбион
|12
|15
|12
|Кристал Пэлас
|12
|15
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|12
|15
|14
|Тоттенхэм
|12
|14
|15
|Эвертон
|12
|14
|16
|Вест Хэм Юнайтед
|12
|13
|17
|Астон Вилла
|12
|11
|18
|Уотфорд
|12
|8
|19
|Саутгемптон
|12
|8
|20
|Норвич Сити
|12
|7