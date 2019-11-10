"Ливерпуль" уверенно разобрался с "Манчестер Сити"

В центральном матче 12-го тура АПЛ "Ливерпуль" уверенно обыграл "Манчестер Сити".

"Ливерпуль" с 34 очками возглавляет турнирную таблицу, "горожане" располагаются на 4-м месте, имея в активе 25 очков.

"Ливерпуль" - "Манчестер Сити" 3:1

Голы: Фабиньо, 6 - 1:0, Салах, 13 - 2:0, Мане, 51 - 3:0, Бернарду Силва, 78 - 3:1

"Ливерпуль": Алиссон, ван Дейк, Александер-Арнолд, Ловрен, Робертсон, Фабиньо, Хендерсон (Милнер, 61), Вейналдум, Мане, Салах (Гомес, 87), Фирмино (Окслейд-Чемберлен, 79).

"Манчестер Сити": Браво, Анхелиньо, Уокер, Стоунз, Фернандиньо, Родри Эрнандес, Гюндоган, Бернарду Силва, де Брюйне, Стерлинг, Агуэро (Габриэл Жезус, 71).

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