"Ливерпуль" уверенно разобрался с "Норвичем"

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"Ливерпуль" уверенно разобрался с "Норвичем"Фото: твиттер "Ливерпуля"

В рамках 1-го тура АПЛ "Ливерпуль" добыл выездную победу над "Норвичем".

"Норвич" - "Ливерпуль" 0:3

Гол: Диогу Жота, 26 - 0:1, Фирмино, 65 - 0:2, Салах, 74 - 0:3

"Норвич": Крул, Ааронс, Хэнли, Гибсон, Яннулис, Кэнтуэлл, Рашица, Рупп, Ле-Мелу, Гилмор, Пукки.

"Ливерпуль": Алиссон, Александер-Арнолд, Матип, ван Дейк, Цимикас, Милнер, Окслейд-Чемберлен (Фабиньо, 61), Кейта, Салах, Мане, Диогу Жота (Фирмино, 61).

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