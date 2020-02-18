"Ливерпуль" уже обеспечил себе путёвку в следующий розыгрыш Лиги Чемпионов

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"Ливерпуль" уже обеспечил себе путёвку в следующий розыгрыш Лиги Чемпионов

Благодаря поражению "Челси" от "Манчестер Юнайтед" в матче 26-го тура АПЛ "Ливерпуль" уже в феврале гарантировал себе попадание в топ-4 по итогам сезона.

Таким образом, "красные" первыми в Европе обеспечили путёвку в следующий розыгрыш Лиги Чемпионов.

"Ливерпуль" в 26 матчах текущего сезона Премьер-лиги набрал 76 очков и близок к тому, чтобы впервые за 30 лет стать чемпионом Англии.

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4 Челси Челси 26 41
5 Тоттенхэм Тоттенхэм 26 40
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