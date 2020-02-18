"Ливерпуль" уже обеспечил себе путёвку в следующий розыгрыш Лиги Чемпионов
Благодаря поражению "Челси" от "Манчестер Юнайтед" в матче 26-го тура АПЛ "Ливерпуль" уже в феврале гарантировал себе попадание в топ-4 по итогам сезона.
Таким образом, "красные" первыми в Европе обеспечили путёвку в следующий розыгрыш Лиги Чемпионов.
"Ливерпуль" в 26 матчах текущего сезона Премьер-лиги набрал 76 очков и близок к тому, чтобы впервые за 30 лет стать чемпионом Англии.
Не пропустите: "Ливерпуль" объявил заявку на матч с "Атлетико" в Лиге Чемпионов. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|26
|76
|2
|Манчестер Сити
|25
|51
|3
|Лестер Сити
|26
|50
|4
|Челси
|26
|41
|5
|Тоттенхэм
|26
|40
|6
|Шеффилд Юнайтед
|26
|39
|7
|Манчестер Юнайтед
|26
|38
|8
|Вулверхэмптон
|26
|36
|9
|Эвертон
|26
|36
|10
|Арсенал Лондон
|26
|34
|11
|Бернли
|26
|34
|12
|Саутгемптон
|26
|31
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|26
|31
|14
|Кристал Пэлас
|26
|30
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|26
|27
|16
|Борнмут
|26
|26
|17
|Астон Вилла
|26
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|25
|24
|19
|Уотфорд
|26
|24
|20
|Норвич Сити
|26
|18