"Ливерпуль" узнал стоимость Стракоши

Голкипер "Лацио" Томас Стракоша попал в сферу интересов "Ливерпуля".

Как сообщает Football Italia, римляне хотят выручить с продажи голкипера не менее 40 миллионов евро.

В минувшем сезоне Стракоша провел 38 матчей и пропустил 49 голов.

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