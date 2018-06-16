"Ливерпуль" узнал стоимость Стракоши

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"Ливерпуль" узнал стоимость Стракоши

Голкипер "Лацио" Томас Стракоша попал в сферу интересов "Ливерпуля".

Как сообщает Football Italia, римляне хотят выручить с продажи голкипера не менее 40 миллионов евро.

В минувшем сезоне Стракоша провел 38 матчей и пропустил 49 голов.

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