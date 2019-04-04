"Ливерпуль" в 2018 году заплатил агентам больше всех в Премьер-лиге

Стали известны затраты клубов английской Премьер-лиги на услуги посредников при трансферах игроков, сообщает Daily Mail.

По сведениям издания, больше всех денег потратил "Ливерпуль". Мерсисайдский клуб заплатил агентам 49 миллионов евро. Второе место с большим отставанием занял "Челси" (30 млн). Далее идут: "Манчестер Сити" (27), "Манчестер Юнайтед" (23,2) и "Эвертон" (21,4).

Всего клубы АПЛ в 2018 году выплатили посредникам почти 292 миллиона евро.

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