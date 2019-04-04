"Ливерпуль" в 2018 году заплатил агентам больше всех в Премьер-лиге
Стали известны затраты клубов английской Премьер-лиги на услуги посредников при трансферах игроков, сообщает Daily Mail.
По сведениям издания, больше всех денег потратил "Ливерпуль". Мерсисайдский клуб заплатил агентам 49 миллионов евро. Второе место с большим отставанием занял "Челси" (30 млн). Далее идут: "Манчестер Сити" (27), "Манчестер Юнайтед" (23,2) и "Эвертон" (21,4).
Всего клубы АПЛ в 2018 году выплатили посредникам почти 292 миллиона евро.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|32
|80
|2
|Ливерпуль
|32
|79
|3
|Тоттенхэм
|32
|64
|4
|Арсенал Лондон
|31
|63
|5
|Челси
|32
|63
|6
|Манчестер Юнайтед
|32
|61
|7
|Вулверхэмптон
|32
|47
|8
|Уотфорд
|32
|46
|9
|Лестер Сити
|32
|44
|10
|Эвертон
|32
|43
|11
|Вест Хэм Юнайтед
|32
|42
|12
|Борнмут
|32
|38
|13
|Кристал Пэлас
|32
|36
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|32
|35
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|31
|33
|16
|Саутгемптон
|31
|33
|17
|Бернли
|32
|33
|18
|Кардифф Сити
|32
|28
|19
|Фулхэм
|33
|17
|20
|Хаддерсфилд Таун
|32
|14