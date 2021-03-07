"Ливерпуль" в шестой раз подряд проиграл дома

Завершился очередной матч Английской Премьер Лиги. В рамках 27 тура "Ливерпуль" принимал на "Энфилде" одного из аутсайдеров чемпионата - "Фулхэм". К сожалению для поклонников "мерсисайдцев", команда вновь понесла потери. Нападающий хозяев Роберто Фирмино был вынужден пропустить матч из-за повреждения. Кроме того, Клопп был вынужден снова менять пару центральных защитников. Несыгранность состава и общие проблемы в этом сезоне не позволили хозяевам зацепиться даже за ничью. "Ливерпуль" проиграл 0:1, что стало шестым поражением подряд на своем поле. "Красные" остались на 7 строчке в турнирной таблице, набрав 43 очка. У "дачников" 26 баллов и 18 место в Чемпионате.

"Ливерпуль" - "Фулхэм" 0:1 (0:1)

Гол: Лемина, 45 - 0:1

"Ливерпуль": Алиссон, Филлипс, Уильямс, Робертсон, Уильямс (Александер-Арнолд, 76), Шакири, Милнер (Фабиньо, 76), Салах, Вейналдум (Мане, 62), Диогу Жота, Кейта.