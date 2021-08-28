"Ливерпуль" в большинстве не смог победить "Челси"

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"Ливерпуль" в большинстве не смог победить "Челси"

Фото: инстаграм "Ливерпуля"/Автор неизвестен

В матче 3-го тура чемпионата Англии "Ливерпуль" и "Челси" сыграли вничью со счетом 1:1.

В середине первого тайма счет открыл Кай Хаверц, но в концовке тайма равновесие восстановил Мохамед Салах. Также был удален защитник "Челси" Рис Джеймс. Несмотря на численное преимущество, "Ливерпуль" не сумел добиться победы.

"Челси", набрав семь очков, занимает второе место в турнирной таблице Премьер-лиги. "Ливерпуль" с семью очками занимает третью позицию.

"Ливерпуль" – "Челси" - 1:1 (1:1)
Голы: Хавертц, 22 - 0:1, Салах, 45 (с пенальти) - 1:1

"Ливерпуль": Алиссон, Александер-Арнолд, Матип, ван Дейк, Робертсон (Цимикас, 86), Хендерсон (Тиаго Алькантара, 74), Фабиньо, Эллиотт, Фирмино (Диогу Жота, 43), Салах, Мане.

"Челси": Менди, Джеймс, Аспиликуэта, Рюдигер, Кристенсен, Алонсо, Жоржиньо (Чалоба, 87), Канте (Ковачич, 46), Маунт, Хавертц (Тиаго Силва, 46), Лукаку.

Удаление: Джеймс (45).

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