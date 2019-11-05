"Ливерпуль" в декабре должен провести два матча за два дня

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"Ливерпуль" в декабре должен провести два матча за два дня

"Ливерпуль" в декабре должен провести два матча подряд. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

По данным источника, 17 декабря мерсисайдцы должны сыграть с "Астон Виллой" в рамках четвертьфинала Кубка лиги, в 18 декабря команде Юргена Клоппа необходимо провести встречу в полуфинале клубного чемпионата мира в Катаре.

"Ливерпуль" будет готовить два разных игровых состава на эти турниры. 

Ранее сообщалось, что английский клуб может отказаться от участия в Кубке лиги.

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