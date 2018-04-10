"Ливерпуль" в десятый раз вышел в полуфинал Лиги Чемпионов и уступает только одному английскому клубу

"Ливерпуль" победил "Манчестер Сити" (3:0 и 2:1) в четвертьфинале Лиги Чемпионов и вышел в полуфинал.

Стоит отметить, что мерсисайдский клуб добрался до 1/2 финала ЛЧ в десятый раз в своей истории.

Чаще до этой стадии из английских клубов доходил только "Манчестер Юнайтед" (12).

Напомним, что "Ливерпуль" становился победителем Лиги Чемпионов пять раз.

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