"Ливерпуль" в фантастической серии пенальти победил "Челси" в финале Кубка Лиги
Фото: инстаграм "Ливерпуля"/Автор неизвестен
В финальном матче Кубка английской лиги "Ливерпуль" в серии пенальти победил "Челси" со счетом 11:10 и стал обладателем трофея.
"Челси" – "Ливерпуль" - 0:0, по пенальти - 10:11
"Челси": Менди (Аррисабалага, 120), Аспиликуэта (Джеймс, 57), Тиаго Силва, Рюдигер, Чалоба, Алонсо, Ковачич (Жоржиньо, 105), Канте, Пулишич (Вернер, 74), Маунт (Лукаку, 74), Хавертц.
"Ливерпуль": Келлехер, Александер-Арнолд, Матип (Конате, 90), ван Дейк, Робертсон, Хендерсон (Эллиотт, 79), Фабиньо, Кейта (Милнер, 80), Салах, Мане (Диогу Жота, 80), Диас (Ориги, 97).
Не пропустите: "Севилья" победила в дерби и приблизилась к "Реалу". http://soccernews.ru
Комментарии
опрос
Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Лента новостей
-
Успех "Ман Сити", потеря "МЮ", феерия "Тоттенхэма": результаты 27-го тура АПЛ
-
"Ливерпуль" в фантастической серии пенальти победил "Челси" в финале Кубка Лиги
-
1
ФИФА объявила о ряде санкций в отношении сборной России
-
"Рома" Моуринью в большинстве с огромным трудом победила "Специю"
-
Дортмундская "Боруссия" без Холанда не смогла победить одного из аутсайдеров Бундеслиги
-
"Ахмат" победил "Уфу" и приблизился к зоне ЛЧ
-
"Севилья" победила в дерби и приблизилась к "Реалу"
-
"Аякс" сенсационно проиграл после серии из семи побед
-
"Спартак" определился с местом проведения домашнего матча с "РБ Лейпциг"
-
"РБ Лейпциг" Тедеско одержал третью победу подряд в Бундеслиге
-
"Вест Хэм" победил "Вулверхэмптон" и приблизился к зоне ЛЧ
-
ПСВ одержал тяжелую победу в Эредивизии и приблизился к "Аяксу"
-
"Вильярреал" уничтожил "Эспаньол" и обошел "Барселону"
-
"Бавария" определила четверых кандидатов на замену Зюле
-
"Монако" Головина проиграл в домашнем матче Лиги 1
-
Генич сделал прогноз о будущем Бакаева в "Спартаке"
-
Гол Беллотти не спас "Торино" от поражения в матче с аутсайдером Серии А
-
"Лидс" определился с новым главным тренером
-
Левандовски ярко высказался о "Золотом мяче" Месси
-
2
Месси получил высокую оценку за матч с "Сент-Этьеном"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18