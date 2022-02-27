"Ливерпуль" в фантастической серии пенальти победил "Челси" в финале Кубка Лиги

Фото: инстаграм "Ливерпуля"/Автор неизвестен

В финальном матче Кубка английской лиги "Ливерпуль" в серии пенальти победил "Челси" со счетом 11:10 и стал обладателем трофея.

"Челси" – "Ливерпуль" - 0:0, по пенальти - 10:11

"Челси": Менди (Аррисабалага, 120), Аспиликуэта (Джеймс, 57), Тиаго Силва, Рюдигер, Чалоба, Алонсо, Ковачич (Жоржиньо, 105), Канте, Пулишич (Вернер, 74), Маунт (Лукаку, 74), Хавертц.

"Ливерпуль": Келлехер, Александер-Арнолд, Матип (Конате, 90), ван Дейк, Робертсон, Хендерсон (Эллиотт, 79), Фабиньо, Кейта (Милнер, 80), Салах, Мане (Диогу Жота, 80), Диас (Ориги, 97).

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