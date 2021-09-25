"Ливерпуль" в феерическом матче не смог обыграть "Брентфорд", но вышел на 1-е место

Фото: инстаграм "Ливерпуля"/Автор неизвестен

В матче 6-го тура чемпионата Англии "Ливерпуль" на выезде сыграл вничью с "Брентфордом".

В составе мерсисайдцев отличились Диогу Жота, Мохамед Салах и Кертис Джонс. У хозяев голы забивали Итан Пиннок, Витали Янельт и Йоан Висса.

"Ливерпуль", набрав 14 очков, вышел на первое место в турнирной таблице Премьер-лиги. "Брентфорд" с девятью очками занимает девятое место.

"Брентфорд" – "Ливерпуль" - 3:3 (1:1)

Голы: Пиннок, 27 - 1:0, Диогу Жота, 31 - 1:1, Салах, 54 - 1:2, Янельт, 63 - 2:2, Джонс, 67 - 2:3, Висса, 82 - 3:3

"Брентфорд": Райя, Янссон, Айер, Пиннок (Йоргенсен, 43), Генри, Канос, Нергор (Висса, 78), Янельт, Оньека (Баптист, 68), Тоуни, Мбемо.

"Ливерпуль": Алиссон, Александер-Арнолд, Матип, ван Дейк, Робертсон, Хендерсон, Фабиньо, Джонс (Фирмино, 68), Салах, Мане, Диогу Жота.

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