"Ливерпуль" в феерическом матче не смог обыграть "Брентфорд", но вышел на 1-е место
Фото: инстаграм "Ливерпуля"/Автор неизвестен
В матче 6-го тура чемпионата Англии "Ливерпуль" на выезде сыграл вничью с "Брентфордом".
В составе мерсисайдцев отличились Диогу Жота, Мохамед Салах и Кертис Джонс. У хозяев голы забивали Итан Пиннок, Витали Янельт и Йоан Висса.
"Ливерпуль", набрав 14 очков, вышел на первое место в турнирной таблице Премьер-лиги. "Брентфорд" с девятью очками занимает девятое место.
"Брентфорд" – "Ливерпуль" - 3:3 (1:1)
Голы: Пиннок, 27 - 1:0, Диогу Жота, 31 - 1:1, Салах, 54 - 1:2, Янельт, 63 - 2:2, Джонс, 67 - 2:3, Висса, 82 - 3:3
"Брентфорд": Райя, Янссон, Айер, Пиннок (Йоргенсен, 43), Генри, Канос, Нергор (Висса, 78), Янельт, Оньека (Баптист, 68), Тоуни, Мбемо.
"Ливерпуль": Алиссон, Александер-Арнолд, Матип, ван Дейк, Робертсон, Хендерсон, Фабиньо, Джонс (Фирмино, 68), Салах, Мане, Диогу Жота.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18