"Ливерпуль" в феерическом матче обыграл "Атлетико"

Фото: инстаграм "Ливерпуля"/Автор неизвестен

В матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов "Ливерпуль" на выезде обыграл мадридский "Атлетико" со счетом 3:2.

Победу английскому клубу принесли дубль Мохамеда Салаха и гол Наби Кейта. В составе испанцев дубль сделал Антуан Гризманн.

"Атлетико" Испания – "Ливерпуль" Англия - 2:3 (2:2)

Голы: Салах, 8 - 0:1, Кейта, 13 - 0:2, Гризманн, 20 - 1:2, Гризманн, 34 - 2:2, Салах, 78 (с пенальти) - 2:3

"Атлетико": Облак, Триппьер, Кондогбиа (Хименес, 46), Фелипе, Эрмосо (Льоренте, 80), Карраско, Коке, де Пауль (Лоди, 80), Лемар (Суарес, 80), Гризманн, Жоау Феликс (Корреа, 80).

"Ливерпуль": Алиссон, Александер-Арнолд (Гомес, 85), Матип, ван Дейк, Робертсон, Милнер (Окслейд-Чемберлен, 63), Хендерсон, Кейта (Фабиньо, 46), Фирмино, Салах (Уильямс, 90), Мане (Диогу Жота, 62).

Удаление: Гризманн (52).

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