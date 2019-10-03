"Ливерпуль" в феерическом матче обыграл "быков" в Лиге Чемпионов

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"Ливерпуль" в феерическом матче обыграл "быков" в Лиге Чемпионов

В матче 2-го тура группового этапа Лиги Чемпионов группе E "Ливерпуль" обыграл "Ред Булл Зальцбург" со счетом 4:3. 

Английский клуб забил три мяча к 36-й минуте, но гости сумели отыграться. Впрочем, победу "красным" принес гол Салаха.

"Ливерпуль" Англия – "Ред Булл Зульцбург" Австрия - 4:3 (3:1)
Голы: Мане, 9 - 1:0, Робертсон, 25 - 2:0, Салах, 36 - 3:0, Хван Хи Чхан, 39 - 3:1, Минамино, 56 - 3:2, Холанд, 60 - 3:3, Салах, 69 - 4:3

"Ливерпуль": Адриан, Робертсон, Гомес, ван Дейк, Александер-Арнолд, Вейналдум (Ориги, 64), Фабиньо, Хендерсон (Милнер, 62), Мане, Фирмино, Салах.

"Ред Булл": Станкович, Онгене, Кристенсен, Ульмер, Вебер, Мвепу, Юнузович (Ашимеру, 78), Собослаи (Окугава, 71), Хван Хи Чхан, Дака (Холанд, 56), Минамино.

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