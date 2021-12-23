"Ливерпуль" в феерическом матче обыграл "Лестер" в Кубке лиги
Фото: инстаграм "Ливерпуля"/Автор неизвестен
В матче 1/4 финала Кубка английской лиги "Ливерпуль" в серии пенальти обыграл "Лестер" и пробился в полуфинал.
Гости к 13-й минуте повели с разницей в два мяча благодаря дублю Джейми Варди, но вскоре разрыв в счете сократил Алекс Окслейд-Чемберлен. На 33-й минуте третий гол в ворота мерсисайдцев забил Джеймс Мэддисон. В середине второго тайма отставание сократил Диогу Жота, а в концовке счет сравнял Такуми Минамино.
"Ливерпуль" – "Лестер" - 3:3 (1:3), по пенальти - 5:4
Голы: Варди, 9 - 0:1, Варди, 13 - 0:2, Окслейд-Чемберлен, 19 - 1:2, Мэддисон, 33 - 1:3, Диогу Жота, 68 - 2:3, Минамино, 90 - 3:3
"Ливерпуль": Келлехер, Гомес, Куметио (Конате, 46), Цимикас (Бек, 80), Хендерсон (Кейта, 59), Окслейд-Чемберлен, Мортон (Милнер, 46), Брэдли (Диогу Жота, 46), Уильямс, Фирмино, Минамино.
"Лестер": Шмейхель, Рикарду Перейра (Олбрайтон, 42), Ндиди, Сеюнджю (Вестергор, 60), Томас, Тилеманс, Мэддисон
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|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
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|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18