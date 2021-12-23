"Ливерпуль" в феерическом матче обыграл "Лестер" в Кубке лиги

Фото: инстаграм "Ливерпуля"/Автор неизвестен

В матче 1/4 финала Кубка английской лиги "Ливерпуль" в серии пенальти обыграл "Лестер" и пробился в полуфинал.

Гости к 13-й минуте повели с разницей в два мяча благодаря дублю Джейми Варди, но вскоре разрыв в счете сократил Алекс Окслейд-Чемберлен. На 33-й минуте третий гол в ворота мерсисайдцев забил Джеймс Мэддисон. В середине второго тайма отставание сократил Диогу Жота, а в концовке счет сравнял Такуми Минамино.

"Ливерпуль" – "Лестер" - 3:3 (1:3), по пенальти - 5:4

Голы: Варди, 9 - 0:1, Варди, 13 - 0:2, Окслейд-Чемберлен, 19 - 1:2, Мэддисон, 33 - 1:3, Диогу Жота, 68 - 2:3, Минамино, 90 - 3:3

"Ливерпуль": Келлехер, Гомес, Куметио (Конате, 46), Цимикас (Бек, 80), Хендерсон (Кейта, 59), Окслейд-Чемберлен, Мортон (Милнер, 46), Брэдли (Диогу Жота, 46), Уильямс, Фирмино, Минамино.

"Лестер": Шмейхель, Рикарду Перейра (Олбрайтон, 42), Ндиди, Сеюнджю (Вестергор, 60), Томас, Тилеманс, Мэддисон

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