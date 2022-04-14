"Ливерпуль" в феерическом матче прошел "Бенфику" в Лиге чемпионов

Фото: твиттер "Ливерпуля"/Автор неизвестен

В ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов "Ливерпуль" сыграл вничью с "Бенфикой" со счетом 3:3, но по сумме двух встреч вышел в полуфинал.

В составе английского клуба дубль сделал Роберто Фирмино и еще один гол на счету Ибраима Конате. В составе гостей отличились Гонсалу Рамуш, Роман Яремчук и Дарвин Нуньес.

В 1/2 финала "Ливерпуль" сыграет с "Вильярреалом".

"Ливерпуль" Англия – "Бенфика" Португалия - 3:3 (1:1) - первый матч - 3:1

Голы: Конате, 21 - 1:0, Рамуш, 32 - 1:1, Фирмино, 55 - 2:1, Фирмино, 65 - 3:1, Яремчук, 73 - 3:2, Нуньес, 81 - 3:3

"Ливерпуль": Алиссон, Гомес, Матип, Конате, Цимикас, Милнер (Тиаго Алькантара, 58), Хендерсон (Фабиньо, 58), Кейта, Фирмино (Ориги, 90), Диогу Жота (Салах, 57), Диас (Мане, 66).

"Бенфика": Влаходимос, Жилберто (Жил Диаш, 90), Вертонген, Отаменди, Гримальдо, Таарабт (Жоау Мариу, 66), Диогу Гонсалвеш (Яремчук, 46), Вайгль, Эвертон (Алмейда, 90), Нуньес, Гонсалу Рамуш (Паулу Бернарду, 78).

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