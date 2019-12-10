"Ливерпуль" в гостевом матче Лиги Чемпионов обыграл "Зальцбург"

"Ливерпуль" в гостевом матче 6-го тура группового этапа Лиги Чемпионов обыграл "Зальцбург".

В составе победителей отличились Наби Кейта и Мохамед Салах.

"Зальцбург" - "Ливерпуль" - 0:2 (0:0)

Голы: Кейта, 57 - 0:1, Салах, 58 - 0:2.

"Зальцбург": Станкович, Кристенсен, Вебер, Онгене, Ульмер, Собослои (Ашимеру, 89), Юнузович (Дака, 68), Минамино, Мвепу, Хван Хи Чхан, Холанн (Окугава, 75).

"Ливерпуль": Алиссон, Александр-Арнолд, ван Дейк, Ловрен (Гомес, 53), Робертсон, Вайналдум, Хендерсон, Кейта (Ориги, 87), Салах, Роберту Фирмину (Милнер, 75), Мане.

Таким образом, "Ливерпуль" с 13 очками прошел в плей-офф ЛЧ. "Зальцбург" с 7 баллами продолжит в Лиге Европы.

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