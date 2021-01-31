"Ливерпуль" в гостях обыграл "Вест Хэм". От первого места - 4 очка

В Лондоне закончился матч 21 тура АПЛ в котором встречались "Вест Хэм" и "Ливерпуль". Хозяева почти ничего не смогли противопоставить "мерсисайдцам" и уступили 1:3. У гостей дублем отметился Салах, укрепив свое лидерство в гонке бомбардиров чемпионата Англии.



Победа позволила "Ливерпулю" подняться на третью строчку в турнирной таблице. Теперь у подопечных Клоппа 40 очков. Отставание от "Манчестер Сити" сократилось до 4 баллов, однако, у "горожан" еще есть матч в запасе.

"Молотобойцы" же остались на 5 месте, имея в активе 35 баллов.

"Вест Хэм" - "Ливерпуль" 1:3 (0:0)

Голы: Салах, 57 - 0:1, Салах, 68 - 0:2, Вейналдум, 84 - 0:3, Доусон, 87 - 1:3

"Вест Хэм": Фабианьски, Цоуфал, Доусон, Крессуэлл, Огбонна, Райс, Соучек, Боуэн (Фредерикс, 79), Форнальс (Ярмоленко, 62), Бенрахма, Антонио (Нобл, 79).