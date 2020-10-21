"Ливерпуль" в гостях победил "Аякс"

В матче 1-го тура группового этапа Лиги Чемпионов в группе D "Ливерпуль" на выезде обыграл "Аякс" со счетом 1:0 благодаря автоголу Николаса Тальяфико.



"Аякс" Нидерланды - "Ливерпуль" Англия - 0:1 (0:0)

Гол: Тальяфико, 35 (автогол) - 0:1

"Аякс": Онана, Мазрауи, Схюрс, Тальяфико, Блинд, Кудус (Промес, 9), Классен (Эккеленкамп, 74), Тадич, Гравенберх, Нерес (Лабьяд, 74), Мартинес.

"Ливерпуль": Адриан, Гомес, Робертсон, Александер-Арнолд, Фабиньо, Милнер, Вейналдум, Салах (Шакири, 60), Джонс (Хендерсон, 46), Мане (Минамино, 60), Фирмино (Диогу Жота, 60).

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