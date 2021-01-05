"Ливерпуль" в гостях проиграл "Саутгемптону"
Закончился матч 17 тура английской Премьер Лиги. "Саутгемптон" дома оказался сильнее "Ливерпуля". Игра закончилась со счетом 1:0.
Гости не могут одержать победу в третьей игре подряд. Несмотря на это, подопечные Клоппа занимают 1 строчку в таблице чемпионата. В активе команды 33 очка. "Святые" обосновались на 6 месте, набрав 29 баллов.
"Саутгемптон" - "Ливерпуль" 1:0 (1:0)
Гол: Ингз, 2 - 1:0
"Саутгемптон": Форстер, Уокер-Питерс, Стивенс, Бертран, Беднарек, Армстронг, Дженепо (Телла, 32), Уорд-Проуз, Диалло, Уолкотт (Валери, 82), Ингз (Нлундулу, 77).
"Ливерпуль": Алиссон, Хендерсон, Робертсон, Александер-Арнолд (Милнер, 77), Окслейд-Чемберлен (Шакири, 57), Тиаго Алькантара, Салах, Вейналдум, Мане, Фабиньо, Фирмино.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18