"Ливерпуль" в гостях проиграл "Саутгемптону"

Закончился матч 17 тура английской Премьер Лиги. "Саутгемптон" дома оказался сильнее "Ливерпуля". Игра закончилась со счетом 1:0.



Гости не могут одержать победу в третьей игре подряд. Несмотря на это, подопечные Клоппа занимают 1 строчку в таблице чемпионата. В активе команды 33 очка. "Святые" обосновались на 6 месте, набрав 29 баллов.

"Саутгемптон" - "Ливерпуль" 1:0 (1:0)

Гол: Ингз, 2 - 1:0

"Саутгемптон": Форстер, Уокер-Питерс, Стивенс, Бертран, Беднарек, Армстронг, Дженепо (Телла, 32), Уорд-Проуз, Диалло, Уолкотт (Валери, 82), Ингз (Нлундулу, 77).