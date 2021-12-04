"Ливерпуль" в компенсированное время вырвал победу над "Вулверхэмптоном" и возглавил АПЛ

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"Ливерпуль" в компенсированное время вырвал победу над "Вулверхэмптоном" и возглавил АПЛФото: твиттер "Ливерпуля"

В рамках 15-го тура АПЛ "Ливерпуль" добыл победу над "Вулверхэмптоном".

Благодаря победе "Ливерпуль" сместил "Челси" с первого места в чемпионате.

"Вулверхэмптон" - "Ливерпуль" 0:1

Гол: Ориги, 90+4 - 0:1

"Вулверхэмптон": Жозе Са, Семеду, Коуди, Саисс, Килмен, Аит-Нури, Дендонкер, Рубен Невеш, Хван Хи Чхан (Моутинью, 79), Хименес, Траоре (Тринкау, 88).

"Ливерпуль": Алиссон, Александер-Арнолд, Матип, ван Дейк, Робертсон, Хендерсон (Ориги, 68), Тиаго Алькантара, Фабиньо, Салах, Мане, Диогу Жота (Окслейд-Чемберлен, 82).


"Ньюкасл" - "Бернли" 1:0

Гол: Уилсон, 40 - 1:0

"Ньюкасл": Дубравка, Манкильо, Шер, Ласселс, Льюис, Альмирон (Фернандес, 85), Сен-Максимен (Мерфи, 90), Шелви, Уиллок, Уилсон, Жоэлинтон.

"Бернли": Поуп, Лоутон (Робертс, 75), Тарковски, Коллинз, Тэйлор, Гудмундссон (Родригес, 81), Вествуд, Браунхилл, Вуд, Корне (Выдра, 32), Макнил.


"Саутгемптон" - "Брайтон" 1:1

Голы: Броя, 29 - 1:0, Мопе, 90 - 1:1

"Саутгемптон": Маккарти, Ливраменто, Войнович, Салису, Уокер-Питерс, Редмонд, Телла (Эльюнусси, 84), Ромеу, Уорд-Проуз, Адамс, Броя (Армстронг, 81).

"Брайтон": Санчес, Лэмпти (Марч, 63), Даффи, Берн, Велтман (Модер, 78), Кукурелья, Гросс (Коннолли, 55), Биссума, Мвепу, Троссард, Мопе.

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