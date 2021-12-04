"Ливерпуль" в компенсированное время вырвал победу над "Вулверхэмптоном" и возглавил АПЛ
Фото: твиттер "Ливерпуля"
В рамках 15-го тура АПЛ "Ливерпуль" добыл победу над "Вулверхэмптоном".
Благодаря победе "Ливерпуль" сместил "Челси" с первого места в чемпионате.
"Вулверхэмптон" - "Ливерпуль" 0:1
Гол: Ориги, 90+4 - 0:1
"Вулверхэмптон": Жозе Са, Семеду, Коуди, Саисс, Килмен, Аит-Нури, Дендонкер, Рубен Невеш, Хван Хи Чхан (Моутинью, 79), Хименес, Траоре (Тринкау, 88).
"Ливерпуль": Алиссон, Александер-Арнолд, Матип, ван Дейк, Робертсон, Хендерсон (Ориги, 68), Тиаго Алькантара, Фабиньо, Салах, Мане, Диогу Жота (Окслейд-Чемберлен, 82).
"Ньюкасл" - "Бернли" 1:0
Гол: Уилсон, 40 - 1:0
"Ньюкасл": Дубравка, Манкильо, Шер, Ласселс, Льюис, Альмирон (Фернандес, 85), Сен-Максимен (Мерфи, 90), Шелви, Уиллок, Уилсон, Жоэлинтон.
"Бернли": Поуп, Лоутон (Робертс, 75), Тарковски, Коллинз, Тэйлор, Гудмундссон (Родригес, 81), Вествуд, Браунхилл, Вуд, Корне (Выдра, 32), Макнил.
"Саутгемптон" - "Брайтон" 1:1
Голы: Броя, 29 - 1:0, Мопе, 90 - 1:1
"Саутгемптон": Маккарти, Ливраменто, Войнович, Салису, Уокер-Питерс, Редмонд, Телла (Эльюнусси, 84), Ромеу, Уорд-Проуз, Адамс, Броя (Армстронг, 81).
"Брайтон": Санчес, Лэмпти (Марч, 63), Даффи, Берн, Велтман (Модер, 78), Кукурелья, Гросс (Коннолли, 55), Биссума, Мвепу, Троссард, Мопе.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18