"Ливерпуль" в меньшинстве обыграл "Кристал Пэлас", "МЮ" сильнее "Брайтона" и другие результаты 23-го тура АПЛ

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"Ливерпуль" в меньшинстве обыграл "Кристал Пэлас", "МЮ" сильнее "Брайтона" и другие результаты 23-го тура АПЛ

В рамках 23-го тура АПЛ состоялись ещё шесть матчей. "Ливерпуль" в очень результативном поединке одолел "Кристал Пэлас", "Манчестер Юнайтед" ожидаемо взял верх над "Брайтоном", "Вест Хэм" и "Эвертон" потерпели гостевые поражения от "Борнмута" и "Саутгемптона" соответственно, "Ньюкасл" разгромил "Кардифф", а "Уотфорд" и "Бернли" расписали нулевую ничью.

"Уотфорд" – "Бернли" - 0:0

"Уотфорд": Фостер, Кабаселе, Холебас, Фемения (Бритос, 77), Мариаппа, Капу, Клеверли, Перейра, Сема (Саксесс, 56), Деулофеу, Дини.

"Бернли": Хитон, Тарковски, Тэйлор, Бардсли, Ми, Хендрик, Корк, Вествуд, Макнил, Барнс, Вуд.
 

"Ливерпуль" – "Кристал Пэлас" - 4:3

Голы: Таунсенд, 34 - 0:1, Салах, 46 - 1:1, Фирмино, 53 - 2:1, Томкинс, 65 - 2:2, Салах, 75 - 3:2, Мане, 90 - 4:2, Майер, 90 - 4:3.

"Ливерпуль": Алиссон, ван Дейк, Матип, Робертсон, Хендерсон, Милнер, Кейта (Шакири, 71), Фабиньо (Лаллана, 87), Мане, Фирмино, Салах (Рафаэл Камашу, 90).

"Кристал Пэлас": Сперони, Томкинс, ван Анхолт, Уан-Биссака, Сако, Макартур (Майер, 81), Миливоевич, Таунсенд, Куяте (Шлупп, 75), Заа, Айю (Уикхэм, 81).

Удаление: Милнер (89).
 

"Борнмут" – "Вест Хэм" - 2:0

Голы: Уилсон, 53 - 1:0, Кинг, 90 - 2:0.

"Борнмут": Боруц, Кук, Смит, Клайн, Аке, Лерма, Гослинг, Фрэйзер (Дэниэлс, 90), Брукс (Муссе, 90), Кинг, Уилсон (Станислас, 73).

"Вест Хэм": Фабиански, Огбонна, Диоп, Крессуэлл, Райс, Насри (Снодграсс, 66), Антонио, Фелипе Андерсон, Нобл (Диангана, 79), Сабалета, Кэрролл (Эрнандес, 66).

 
"Манчестер Юнайтед" – "Брайтон" - 2:1

Голы: Погба, 27 (пенальти) - 1:0, Рэшфорд, 42 - 2:0, Гросс, 72 - 2:1.

"Манчестер Юнайтед": Де Хеа, Линделёф, Джонс, Янг, Диогу Далот, Эррера, Матич, Погба, Лингард (Мата, 75), Мартиаль (Лукаку, 83), Рэшфорд (Дармиан, 90).

"Брайтон": Баттон, Даффи, Бонг, Монтойя, Данк, Марч (Кнокерт, 60), Гросс (Кайяль, 82), Проппер, Стивенс, Локадия, Мюррей (Андоне, 60).
 

"Ньюкасл" – "Кардифф" - 3:0

Голы: Шер, 24 - 1:0, Шер, 63 - 2:0, Перес, 90 - 3:0.

"Ньюкасл": Дубравка, Ласселс, Лежен, Йедлин, Шер, Хэйден, Ритчи (Манкильо, 85), Лонгстафф, Атсу, Рондон, Перес.

"Кардифф": Этеридж, Манга, Беннетт, Пелтьер, Бамба, Камараса, Патерсон (Уорд, 89), Мендес-Лэйнг (Мерфи, 82), Роллс, Хойлетт, Ньяссе (Рид, 64).
 

"Саутгемптон" – "Эвертон" - 2:1

Голы: Уорд-Проуз, 50 - 1:0, Динь, 64 (автогол) - 2:0, Сигурдссон, 90 - 2:1.

"Саутгемптон": Маккарти, Стивенс, Вестергор, Таргетт (Соареш, 35), Беднарек, Редмонд (Армстронг, 86), Хейбьерг, Ромеу, Уорд-Проуз, Валери, Ингз (Лонг, 74).

"Эвертон": Пикфорд, Кин, Динь, Коулмэн, Зума, Бернард (Уолкотт, 75), Андре Гомеш (Кэлверт-Льюин, 57), Лукман, Сигурдссон, Ришарлисон (Тосун, 65), Гуйе.

Не пропустите: Голевая феерия в стартовом матче 23-го тура АПЛ: "Вулверхэмптон" вырвал победу над "Лестером". | http://soccernews.ru

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Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 23 60
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 22 53
3 Тоттенхэм Тоттенхэм 22 48
4 Челси Челси 22 47
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 23 44
6 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 22 41
7 Уотфорд Уотфорд 23 33
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 23 32
9 Лестер Сити Лестер Сити 23 31
10 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 23 31
11 Эвертон Эвертон 23 30
12 Борнмут Борнмут 23 30
13 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 23 26
14 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 23 22
15 Саутгемптон Саутгемптон 23 22
16 Бернли Бернли 23 22
17 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 23 21
18 Кардифф Сити Кардифф Сити 23 19
19 Фулхэм Фулхэм 22 14
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