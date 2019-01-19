"Ливерпуль" в меньшинстве обыграл "Кристал Пэлас", "МЮ" сильнее "Брайтона" и другие результаты 23-го тура АПЛ

В рамках 23-го тура АПЛ состоялись ещё шесть матчей. "Ливерпуль" в очень результативном поединке одолел "Кристал Пэлас", "Манчестер Юнайтед" ожидаемо взял верх над "Брайтоном", "Вест Хэм" и "Эвертон" потерпели гостевые поражения от "Борнмута" и "Саутгемптона" соответственно, "Ньюкасл" разгромил "Кардифф", а "Уотфорд" и "Бернли" расписали нулевую ничью.

"Уотфорд" – "Бернли" - 0:0

"Уотфорд": Фостер, Кабаселе, Холебас, Фемения (Бритос, 77), Мариаппа, Капу, Клеверли, Перейра, Сема (Саксесс, 56), Деулофеу, Дини.

"Бернли": Хитон, Тарковски, Тэйлор, Бардсли, Ми, Хендрик, Корк, Вествуд, Макнил, Барнс, Вуд.



"Ливерпуль" – "Кристал Пэлас" - 4:3

Голы: Таунсенд, 34 - 0:1, Салах, 46 - 1:1, Фирмино, 53 - 2:1, Томкинс, 65 - 2:2, Салах, 75 - 3:2, Мане, 90 - 4:2, Майер, 90 - 4:3.

"Ливерпуль": Алиссон, ван Дейк, Матип, Робертсон, Хендерсон, Милнер, Кейта (Шакири, 71), Фабиньо (Лаллана, 87), Мане, Фирмино, Салах (Рафаэл Камашу, 90).

"Кристал Пэлас": Сперони, Томкинс, ван Анхолт, Уан-Биссака, Сако, Макартур (Майер, 81), Миливоевич, Таунсенд, Куяте (Шлупп, 75), Заа, Айю (Уикхэм, 81).

Удаление: Милнер (89).



"Борнмут" – "Вест Хэм" - 2:0

Голы: Уилсон, 53 - 1:0, Кинг, 90 - 2:0.

"Борнмут": Боруц, Кук, Смит, Клайн, Аке, Лерма, Гослинг, Фрэйзер (Дэниэлс, 90), Брукс (Муссе, 90), Кинг, Уилсон (Станислас, 73).

"Вест Хэм": Фабиански, Огбонна, Диоп, Крессуэлл, Райс, Насри (Снодграсс, 66), Антонио, Фелипе Андерсон, Нобл (Диангана, 79), Сабалета, Кэрролл (Эрнандес, 66).



"Манчестер Юнайтед" – "Брайтон" - 2:1

Голы: Погба, 27 (пенальти) - 1:0, Рэшфорд, 42 - 2:0, Гросс, 72 - 2:1.

"Манчестер Юнайтед": Де Хеа, Линделёф, Джонс, Янг, Диогу Далот, Эррера, Матич, Погба, Лингард (Мата, 75), Мартиаль (Лукаку, 83), Рэшфорд (Дармиан, 90).

"Брайтон": Баттон, Даффи, Бонг, Монтойя, Данк, Марч (Кнокерт, 60), Гросс (Кайяль, 82), Проппер, Стивенс, Локадия, Мюррей (Андоне, 60).



"Ньюкасл" – "Кардифф" - 3:0

Голы: Шер, 24 - 1:0, Шер, 63 - 2:0, Перес, 90 - 3:0.

"Ньюкасл": Дубравка, Ласселс, Лежен, Йедлин, Шер, Хэйден, Ритчи (Манкильо, 85), Лонгстафф, Атсу, Рондон, Перес.

"Кардифф": Этеридж, Манга, Беннетт, Пелтьер, Бамба, Камараса, Патерсон (Уорд, 89), Мендес-Лэйнг (Мерфи, 82), Роллс, Хойлетт, Ньяссе (Рид, 64).



"Саутгемптон" – "Эвертон" - 2:1

Голы: Уорд-Проуз, 50 - 1:0, Динь, 64 (автогол) - 2:0, Сигурдссон, 90 - 2:1.

"Саутгемптон": Маккарти, Стивенс, Вестергор, Таргетт (Соареш, 35), Беднарек, Редмонд (Армстронг, 86), Хейбьерг, Ромеу, Уорд-Проуз, Валери, Ингз (Лонг, 74).

"Эвертон": Пикфорд, Кин, Динь, Коулмэн, Зума, Бернард (Уолкотт, 75), Андре Гомеш (Кэлверт-Льюин, 57), Лукман, Сигурдссон, Ришарлисон (Тосун, 65), Гуйе.

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