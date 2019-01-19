"Ливерпуль" в меньшинстве обыграл "Кристал Пэлас", "МЮ" сильнее "Брайтона" и другие результаты 23-го тура АПЛ
В рамках 23-го тура АПЛ состоялись ещё шесть матчей. "Ливерпуль" в очень результативном поединке одолел "Кристал Пэлас", "Манчестер Юнайтед" ожидаемо взял верх над "Брайтоном", "Вест Хэм" и "Эвертон" потерпели гостевые поражения от "Борнмута" и "Саутгемптона" соответственно, "Ньюкасл" разгромил "Кардифф", а "Уотфорд" и "Бернли" расписали нулевую ничью.
"Уотфорд" – "Бернли" - 0:0
"Уотфорд": Фостер, Кабаселе, Холебас, Фемения (Бритос, 77), Мариаппа, Капу, Клеверли, Перейра, Сема (Саксесс, 56), Деулофеу, Дини.
"Бернли": Хитон, Тарковски, Тэйлор, Бардсли, Ми, Хендрик, Корк, Вествуд, Макнил, Барнс, Вуд.
"Ливерпуль" – "Кристал Пэлас" - 4:3
Голы: Таунсенд, 34 - 0:1, Салах, 46 - 1:1, Фирмино, 53 - 2:1, Томкинс, 65 - 2:2, Салах, 75 - 3:2, Мане, 90 - 4:2, Майер, 90 - 4:3.
"Ливерпуль": Алиссон, ван Дейк, Матип, Робертсон, Хендерсон, Милнер, Кейта (Шакири, 71), Фабиньо (Лаллана, 87), Мане, Фирмино, Салах (Рафаэл Камашу, 90).
"Кристал Пэлас": Сперони, Томкинс, ван Анхолт, Уан-Биссака, Сако, Макартур (Майер, 81), Миливоевич, Таунсенд, Куяте (Шлупп, 75), Заа, Айю (Уикхэм, 81).
Удаление: Милнер (89).
"Борнмут" – "Вест Хэм" - 2:0
Голы: Уилсон, 53 - 1:0, Кинг, 90 - 2:0.
"Борнмут": Боруц, Кук, Смит, Клайн, Аке, Лерма, Гослинг, Фрэйзер (Дэниэлс, 90), Брукс (Муссе, 90), Кинг, Уилсон (Станислас, 73).
"Вест Хэм": Фабиански, Огбонна, Диоп, Крессуэлл, Райс, Насри (Снодграсс, 66), Антонио, Фелипе Андерсон, Нобл (Диангана, 79), Сабалета, Кэрролл (Эрнандес, 66).
"Манчестер Юнайтед" – "Брайтон" - 2:1
Голы: Погба, 27 (пенальти) - 1:0, Рэшфорд, 42 - 2:0, Гросс, 72 - 2:1.
"Манчестер Юнайтед": Де Хеа, Линделёф, Джонс, Янг, Диогу Далот, Эррера, Матич, Погба, Лингард (Мата, 75), Мартиаль (Лукаку, 83), Рэшфорд (Дармиан, 90).
"Брайтон": Баттон, Даффи, Бонг, Монтойя, Данк, Марч (Кнокерт, 60), Гросс (Кайяль, 82), Проппер, Стивенс, Локадия, Мюррей (Андоне, 60).
"Ньюкасл" – "Кардифф" - 3:0
Голы: Шер, 24 - 1:0, Шер, 63 - 2:0, Перес, 90 - 3:0.
"Ньюкасл": Дубравка, Ласселс, Лежен, Йедлин, Шер, Хэйден, Ритчи (Манкильо, 85), Лонгстафф, Атсу, Рондон, Перес.
"Кардифф": Этеридж, Манга, Беннетт, Пелтьер, Бамба, Камараса, Патерсон (Уорд, 89), Мендес-Лэйнг (Мерфи, 82), Роллс, Хойлетт, Ньяссе (Рид, 64).
"Саутгемптон" – "Эвертон" - 2:1
Голы: Уорд-Проуз, 50 - 1:0, Динь, 64 (автогол) - 2:0, Сигурдссон, 90 - 2:1.
"Саутгемптон": Маккарти, Стивенс, Вестергор, Таргетт (Соареш, 35), Беднарек, Редмонд (Армстронг, 86), Хейбьерг, Ромеу, Уорд-Проуз, Валери, Ингз (Лонг, 74).
"Эвертон": Пикфорд, Кин, Динь, Коулмэн, Зума, Бернард (Уолкотт, 75), Андре Гомеш (Кэлверт-Льюин, 57), Лукман, Сигурдссон, Ришарлисон (Тосун, 65), Гуйе.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|23
|60
|2
|Манчестер Сити
|22
|53
|3
|Тоттенхэм
|22
|48
|4
|Челси
|22
|47
|5
|Манчестер Юнайтед
|23
|44
|6
|Арсенал Лондон
|22
|41
|7
|Уотфорд
|23
|33
|8
|Вулверхэмптон
|23
|32
|9
|Лестер Сити
|23
|31
|10
|Вест Хэм Юнайтед
|23
|31
|11
|Эвертон
|23
|30
|12
|Борнмут
|23
|30
|13
|Брайтон & Хоув Альбион
|23
|26
|14
|Кристал Пэлас
|23
|22
|15
|Саутгемптон
|23
|22
|16
|Бернли
|23
|22
|17
|Ньюкасл Юнайтед
|23
|21
|18
|Кардифф Сити
|23
|19
|19
|Фулхэм
|22
|14
|20
|Хаддерсфилд Таун
|22
|11