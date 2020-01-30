"Ливерпуль" в перенесенном матче АПЛ обыграл "Вест Хэм"

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"Ливерпуль" в перенесенном матче АПЛ обыграл "Вест Хэм"

В перенесенной игре 18-го тура АПЛ "Ливерпуль" одержал победу над "Вест Хэмом".

"Ливерпуль" продолжает лидировать в АПЛ, опережая "Манчестер Сити" на 19 очков.

"Вест Хэм" - "Ливерпуль" 0:2

Голы: Салах (пен), 35 - 0:1, Окслейд-Чемберлен, 52 - 0:2

"Вест Хэм": Фабианьски, Крессуэлл, Огбонна, Масуаку, Диоп, Райс, Нобл, Снодграсс, Лансини (Форнальс, 69), Аллер, Нгакиа.

"Ливерпуль": Алиссон, Робертсон, Гомес, Александер-Арнолд (Кейта, 77), ван Дейк, Хендерсон, Окслейд-Чемберлен, Вейналдум, Салах, Ориги (Фабиньо, 69), Фирмино.    

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