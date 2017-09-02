"Ливерпуль" в последние часы трансферного окна требовал за Коутиньо 200 миллионов

"Барселона" до самого конца пыталась заполучить хавбека "Ливерпуля" Коутиньо.

Как сообщил журналист Сид Лоу, в последние часы трансферного окна мерсисайдцы требовали за игрока 200 миллионов евро.

Напомним, что в стартовавшем сезоне Коутиньо не провел ни одной игры за "Ливерпуль" ссылаясь на проблемы со спиной.

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