"Ливерпуль" в седьмой раз сыграет с английским клубом в еврокубках

Теги ливерпульманчестер сити

"Ливерпуль" в седьмой раз сыграет с английским клубом в еврокубках

По итогам жеребьевки четвертьфиналов Лиги Чемпионов "Ливерпуль" встретится с "Манчестер Сити".

Стоит отметить, что мерсисайды в седьмой раз в своей в истории сыграют с английским клубом в еврокубках.

Ранее "красные" встречались с "Лидсом", "Тоттенхэмом", "Ноттингем Форест", "Челси", "Арсеналом" и "Манчестер Юнайтед".

Не пропустите: В четвертьфинале Лиги Чемпионов "Ювентус" будет противостоять "Реалу", "Ливерпуль" сразится с "Ман Сити". | http://soccernews.ru

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