"Ливерпуль" в сверхрезультативном матче одолел "Челси"

В рамках 37-го тура АПЛ "Ливерпуль" одержал победу над "Челси".

Напомним, что "Ливерпуль" уже досрочно стал чемпионом. "Челси" из-за потери очков пропустил "МЮ" на третье место.

"Ливерпуль" - "Челси" 5:3

Голы: Кейта, 23 - 1:0, Александер-Арнольд, 38 - 2:0, Вейналдум, 43 - 3:0, Жиру, 45 - 3:1, Фирмино, 55 - 4:1, Абрахам, 61 - 4:2, Пулишич, 73 - 4:3, Окслейд-Чемберлен, 84 - 5:3

"Ливерпуль": Алиссон, Александер-Арнолд, Робертсон, Гомес, ван Дейк, Вейналдум (Милнер, 66), Кейта (Джонс, 66), Фабиньо, Мане (Ориги, 87), Фирмино (Минамино, 87), Салах (Окслейд-Чемберлен, 79).

"Челси": Аррисабалага, Джеймс, Аспиликуэта, Зума, Алонсо (Эмерсон, 88), Маунт (Хадсон-Одои, 59), Ковачич, Виллиан (Пулишич, 59), Жоржиньо, Рюдигер, Жиру (Абрахам, 59).

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