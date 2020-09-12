"Ливерпуль" в сверхрезультативном матче одолел "Лидс"

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"Ливерпуль" в сверхрезультативном матче одолел "Лидс"

В 1-м туре нового сезона АПЛ "Ливерпуль" одолел "Лидс".

"Ливерпуль" - "Лидс" 4:3

Голы: Салах (пен), 4 - 1:0, Харрисон, 12 - 1:1, ван Дейк, 20 - 2:1, Бэмфорд, 30 - 2:2, Салах, 33 - 3:2, Клих, 66 - 3:3, Салах (пен), 88 - 4:3

"Ливерпуль": Алиссон, Александер-Арнолд (Матип, 89), Гомес, ван Дейк, Робертсон, Кейта (Фабиньо, 58), Вейналдум, Салах, Хендерсон (Джонс, 66), Мане, Фирмино.

"Лидс": Мелье, Кох, Эйлинг, Даллас, Стрейк, Филлипс, Эрнандес (Робертс, 62), Клих (Шеклтон, 81), Харрисон, Элдер Кошта, Бэмфорд (Родриго, 62).

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