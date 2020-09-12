"Ливерпуль" в сверхрезультативном матче одолел "Лидс"
В 1-м туре нового сезона АПЛ "Ливерпуль" одолел "Лидс".
"Ливерпуль" - "Лидс" 4:3
Голы: Салах (пен), 4 - 1:0, Харрисон, 12 - 1:1, ван Дейк, 20 - 2:1, Бэмфорд, 30 - 2:2, Салах, 33 - 3:2, Клих, 66 - 3:3, Салах (пен), 88 - 4:3
"Ливерпуль": Алиссон, Александер-Арнолд (Матип, 89), Гомес, ван Дейк, Робертсон, Кейта (Фабиньо, 58), Вейналдум, Салах, Хендерсон (Джонс, 66), Мане, Фирмино.
"Лидс": Мелье, Кох, Эйлинг, Даллас, Стрейк, Филлипс, Эрнандес (Робертс, 62), Клих (Шеклтон, 81), Харрисон, Элдер Кошта, Бэмфорд (Родриго, 62).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18