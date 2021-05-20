"Ливерпуль" в топ-4, "Вест Хэм" лишает "Арсенал" Лиги Европы: все результаты 37-го тура АПЛ
Фото: twitter.com/LFC
Завершился 37-й тур АПЛ.
Из основных событий тура стоит отметить возвращение "Ливерпуля" в топ-4, однако битва за попадание в Лигу Чемпионов еще развернется в последнем туре. "Тоттенхэм" уступил "Астон Вилле", что позволило "Вест Хэму" вытеснить "шпор" из зоны Лиги Европы. Что касается "Арсенала", то "канониры" максимум смогут побороться за выход в Лигу Конференций.
"Манчестер Юнайтед" – "Фулхэм" 1:1
Голы: 1:0 – 15 Кавани, 1:1 – 76 Брайен
"Саутгемптон" – "Лидс" 0:2
Голы: 0:1 – 73 Бэмфорд, 0:2 – 90 Робертс
"Брайтон" – "Манчестер Сити" 3:2
Голы: 0:1 – 2 Гюндоган, 0:2 – 48 Фоден, 1:2 – 50 Троссард, 2:2 – 72 Уэбстер, 3:2 – 76 Берн
"Челси" – "Лестер" 2:1
Голы: 1:0 – 47 Рюдигер, 2:0 – 66, пенальти Жоржиньо, 2:1 – 76 Ихеаначо
"Тоттенхэм" - "Астон Вилла" 1:2
Голы: Бергвейн, 8 - 1:0, Регилон (аг), 20 - 1:1, Уоткинс, 39 - 1:2
"Эвертон" - "Вулверхэмптон" 1:0
Гол: Ришарлисон, 48 - 1:0
"Ньюкасл" - "Шеффилд Юнайтед" 1:0
Гол: Уиллок, 45 - 1:0
"Кристал Пэлас" - "Арсенал" 1:3
Голы: Пепе, 35 - 0:1, Бентеке, 62 - 1:1, Мартинелли, 90 - 1:2, Пепе, 90 - 1:3
"Бернли" - "Ливерпуль" 0:3
Голы: Фирмино, 43 - 0:1, Филлипс, 52 - 0:2, Окслейд-Чемберлен, 88 - 0:3
"Вест Бромвич" - "Вест Хэм" 1:3
Голы: Матеус Перейра, 27 - 1:0, Соучек, 45 - 1:1, Огбонна, 82 - 1:2, Антонио, 88 - 1:3
Турнирное положение: "Манчестер Сити" (83), "Манчестер Юнайтед" (71), "Челси" (67), "Ливерпуль" (66), "Лестер" (66), "Вест Хэм" (62), "Тоттенхэм" (59), "Эвертон" (59), "Арсенал" (58), "Лидс" (56), "Астон Вилла" (52), "Вулверхэмптон" (45), "Кристал Пэлас" (44), "Саутгемптон" (43), "Ньюкасл" (42), "Брайтон" (41), "Бернли" (39), "Фулхэм" (28), "Вест Бромвич" (26), "Шеффилд" (20).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18