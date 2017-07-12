"Ливерпуль" в товарищеском матче разгромил "Транмир Роверс"

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"Ливерпуль" в товарищеском матче разгромил "Транмир Роверс"Сегодня в товарищеском матче английский "Ливерпуль" разгромил "Транмир Роверс" со счетом 4:0.

"Транмир Роверс" - "Ливерпуль" - 0:4

Голы: Милнер, 34 - 0:1 (пенальти), Груич, 42 - 0:2, Чиривелла, 50 - 0:3, Вудберн, 78 - 0:4 (пенальти).

"Ливерпуль" (стартовый состав): Кариус, Александер-Арнольд, Вейналдум, Груич, Лукас Лейва, Матип, Милнер, Оджо, Старридж, Фирмино, Хендерсон.

Напомним, сегодня "Наполи" разгромил любительский клуб со счетом 17:0. | soccernews.ru

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