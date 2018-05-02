"Ливерпуль" в восьмой раз вышел в финал Лиги Чемпионов

"Ливерпуль" по сумме двух встреч обыграл "Рому" в полуфинале Лиги Чемпионов (5:2 и 2:4) и завоевал путевку в финал, где сыграет с "Реалом".

Английский клуб добрался до решающего поединка турнира в восьмой раз в своей истории.

Ранее мерсисайдцы пять раз выигрывали Лигу Чемпионов и дважды проигрывали в финале.

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