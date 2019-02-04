"Ливерпуль" в январе пытался купить звезду Серии А

"Ливерпуль" во время зимнего трансферного окна пытался купить вингера "Наполи" Лоренцо Инсинье, сообщает Repubblica.

По информации источника, "красные" предлагали за 27-летнего итальянца 70 миллионов евро, но неаполитанцы ответили отказом.

Президент "партенопейцев" Аурелио Де Лаурентис оценивает лидера своей команды в 150 миллионов.

В текущем сезоне Инсинье сыграл за "Наполи" 27 матчей, забил 11 голов и сделал 5 ассистов. Его контракт с клубом рассчитан до июня 2022 года. Стоимость футболиста оценивается в 75 миллионов евро.

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