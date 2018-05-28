"Ливерпуль" вел переговоры с Луниным еще до финала ЛЧ

Голкипер "Зари" Андрей Лунин стал на еще один шаг ближе к переходу в "Ливерпуль".

Как сообщает источник, английский клуб провел переговоры с представителями украинца еще перед финалом Лиги Чемпионов против "Реала" (1:3).

"Действительно, мы встречались с представителями двух английских клубов, но я не хотел бы пока афишировать их названия. "Наполи" и "Интер"? Да, с их стороны тоже есть интерес, причем дальше всех в переговорах на данный момент продвинулись неаполитанцы", – заявил генеральный директор "Зари" Сергей Рафаилов.

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