"Ливерпуль" вел переговоры с Луниным еще до финала ЛЧ

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"Ливерпуль" вел переговоры с Луниным еще до финала ЛЧГолкипер "Зари" Андрей Лунин стал на еще один шаг ближе к переходу в "Ливерпуль".

Как сообщает источник,  английский клуб провел переговоры с представителями украинца еще перед финалом Лиги Чемпионов против "Реала" (1:3). 

"Действительно, мы встречались с представителями двух английских клубов, но я не хотел бы пока афишировать их названия.  "Наполи" и "Интер"? Да, с их стороны тоже есть интерес, причем дальше всех в переговорах на данный момент продвинулись неаполитанцы", – заявил генеральный директор "Зари" Сергей Рафаилов.

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