"Ливерпуль" вернулся к вопросу усиления вратарской позиции, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, "красные" предпринимают попытки купить голкипера "Ромы" Алиссона.

Английский клуб готов заплатить за бразильского стража ворот 60 миллионов евро, а также включить в сделку 5 миллионов в качестве бонусов.

"Ливерпуль" предлагает Алиссону пятилетний контракт с зарплатой около 6 миллионов евро в год.

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