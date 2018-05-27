Сегодня "Ливерпуль" вернулся на Туманный Альбион после поражения в финале Лиги Чемпионов, который прошел в Киеве.

Напомним, "Ливерпуль" уступил "Реалу" в финале ЛЧ со счетом 1:3. | soccernews.ru