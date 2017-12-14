"Ливерпуль" - "Вест Бромвич" - 0:0 (обзор)

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"Ливерпуль" - "Вест Бромвич" - 0:0 (обзор)Смотрите видеообзор матча 17-го тура английской Премьер-Лиги, в котором "Ливерпуль" дома не смог выиграть у "Вест Бромвича".

Также читайте отчет об игре. | soccernews.ru

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Гол Лукаку приносит "Манчестер Юнайтед" минимальную победу над "Борнмутом"

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 16 46
2 Манчестер Юнайтед 16 35
3 Челси 17 35
4 Бернли 17 31
5 Ливерпуль 16 30
6 Арсенал Лондон 16 29
7 Тоттенхэм 16 28
8 Лестер Сити 16 23
9 Уотфорд 16 22
10 Эвертон 16 19
11 Саутгемптон 16 18
12 Хаддерсфилд Таун 17 18
13 Брайтон & Хоув Альбион 16 17
14 Борнмут 16 16
15 Сток Сити 17 16
16 Ньюкасл Юнайтед 16 15
17 Вест Бромвич Альбион 16 13
18 Вест Хэм Юнайтед 16 13
19 Суонси Сити 16 12
20 Кристал Пэлас 16 11
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