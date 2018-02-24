"Ливерпуль" - "Вест Хэм" - 4:1 (обзор)

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"Ливерпуль" - "Вест Хэм" - 4:1 (обзор)

Представляем вашему вниманию обзор матча АПЛ между "Ливерпулем" и "Вест Хэмом".

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 27 72
2 Ливерпуль 28 57
3 Манчестер Юнайтед 27 56
4 Челси 27 53
5 Тоттенхэм 27 52
6 Арсенал Лондон 27 45
7 Бернли 28 37
8 Лестер Сити 28 36
9 Эвертон 28 34
10 Уотфорд 28 33
11 Борнмут 28 32
12 Брайтон & Хоув Альбион 28 31
13 Вест Хэм Юнайтед 28 30
14 Хаддерсфилд Таун 28 30
15 Ньюкасл Юнайтед 28 29
16 Саутгемптон 28 27
17 Кристал Пэлас 27 27
18 Суонси Сити 28 27
19 Сток Сити 28 26
20 Вест Бромвич Альбион 28 20
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