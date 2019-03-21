"Ливерпуль" включился в борьбу за Дибалу

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"Ливерпуль" включился в борьбу за Дибалу

"Ливерпуль" включился в борьбу за форварда туринского "Ювентуса" Пауло Дибалу, сообщает Tuttomercatoweb.

По информации источника, "красные" готовы купить звёздного аргентинца в летнее трансферное окно.

Стоимость футболиста оценивается в 100 миллионов евро. Помимо "Ливерпуля" на него претендуют "Манчестер Юнайтед" и "Бавария".

В текущем сезоне 25-летний Дибала сыграл за "Ювентус" 35 матчей, забил 9 голов и сделал 6 ассистов.

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