"Ливерпуль" включился в борьбу за Гави

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"Ливерпуль" включился в борьбу за Гави

Фото твиттер "Барселоны"

Полузащитник "Барселоны" Гави стал трансферной целью "Ливерпуля", сообщает Express.

По информации источника, "красные" хотят воспользоваться финансовыми проблемами каталонского клуба и переманить 17-летнего футболиста на "Энфилд".

В "Ливерпуле" считают, что юный испанец станет отличной заменой для ушедшего в ПСЖ Джорджиньо Вейналдума.

Конкуренцию мерсисайдцам в борьбе за хавбека могут составить "Манчестер Сити" и "Челси".

В текущем сезоне Гави сыграл за "Барсу" 26 матчей, забил 2 гола и сделал 3 ассиста. Его рыночная стоимость – 40 миллионов евро.

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