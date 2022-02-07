"Ливерпуль" включился в борьбу за Гави

Фото твиттер "Барселоны"

Полузащитник "Барселоны" Гави стал трансферной целью "Ливерпуля", сообщает Express.

По информации источника, "красные" хотят воспользоваться финансовыми проблемами каталонского клуба и переманить 17-летнего футболиста на "Энфилд".

В "Ливерпуле" считают, что юный испанец станет отличной заменой для ушедшего в ПСЖ Джорджиньо Вейналдума.

Конкуренцию мерсисайдцам в борьбе за хавбека могут составить "Манчестер Сити" и "Челси".

В текущем сезоне Гави сыграл за "Барсу" 26 матчей, забил 2 гола и сделал 3 ассиста. Его рыночная стоимость – 40 миллионов евро.

Не пропустите: Четыре европейских топ-клуба готовы подписать Гнабри, если он не продлит контракт с "Баварией". | http://soccernews.ru