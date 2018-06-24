"Ливерпуль" включился в борьбу за одно из открытий Чемпионата Мира

Теги ирвинг лосаномексикапсвливерпульюрген клопп

"Ливерпуль" включился в борьбу за одно из открытий Чемпионата Мира"Ливерпуль" включился в борьбу за одно из открытий Чемпионата Мира в России - вингера сборной Мексики Ирвинга Лосано.

Так, по сведениям Daily Star, "красные" по указанию своего главного тренера Юргена Клоппа планируют предпринять попытки подписать 22-летнего игрока ПСВ из Эйндховена. Однако в борьбе за перспективного футболиста мерсисайдскому клубу придется выдержать конкуренцию со стороны каталонской "Барселоны", мадридского "Реала" и туринского "Ювентуса".

Напомним, "Ливерпуль" нацелился на трансферную цель "Ромы". | soccernews.ru

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