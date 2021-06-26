"Ливерпуль" включился в гонку за Мбаппе

Фото твиттер Килиана Мбаппе

"Ливерпуль" хочет купить этим летом нападающего ПСЖ Килиана Мбаппе, сообщает Marca.

По сведениям издания, "красные" сделали запрос по трансферу 22-летнего футболиста. Парижане в ответ исключили продажу своего лидера.

Скорее всего, француз сможет сменить команду только следующим летом, когда станет свободным агентом.

При этом вариант с "Ливерпулем" звёздного форварда не интересует. Его приоритет - мадридский "Реал".

В минувшем сезоне Мбаппе забил 42 гола и сделал 11 ассистов в 47 матчах за ПСЖ.

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