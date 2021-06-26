"Ливерпуль" включился в гонку за Мбаппе

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"Ливерпуль" включился в гонку за Мбаппе

Фото твиттер Килиана Мбаппе

"Ливерпуль" хочет купить этим летом нападающего ПСЖ Килиана Мбаппе, сообщает Marca.

По сведениям издания, "красные" сделали запрос по трансферу 22-летнего футболиста. Парижане в ответ исключили продажу своего лидера.

Скорее всего, француз сможет сменить команду только следующим летом, когда станет свободным агентом.

При этом вариант с "Ливерпулем" звёздного форварда не интересует. Его приоритет - мадридский "Реал".

В минувшем сезоне Мбаппе забил 42 гола и сделал 11 ассистов в 47 матчах за ПСЖ.

Не пропустите: "ПСЖ" считает, что "Реал" не сможет позволить себе Мбаппе. | http://soccernews.ru
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Комментарии

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Первоклашка с крутым нравом
Первоклашка с крутым нравом

Мбаппе - это прошлый век!Особенно после введения VAR!Ливерпуль не нуждается в симулянтах!А вот Барса вполне может заинтересоваться таким мастером!Естественно,Месси подучит его всем премудростям и прелестям артистичного падения и прыжков на защитников,он же главный специалист в этом деле не только в Барсе, но и в мире!Без промеделения сделать предложения о переходе!Деньги - не проблема!Отправим картонную шваль куда подальше в США!500 млн с руки!Visca El Barca!Visca El Catalunya!

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