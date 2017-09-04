"Ливерпуль" внёс Коутиньо в заявку на Лигу Чемпионов

"Ливерпуль" внёс полузащитника Филиппе Коутиньо в заявку на групповой этап Лиги Чемпионов, сообщает официальный сайт УЕФА.

Напомним, что 25-летний бразилец стремился покинуть мерсисайдский клуб минувшим летом и пока не играл за "красных" в стартовавшем сезоне.

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